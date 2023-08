“Ho dimenticato il telefono in auto…”: carabiniere non in servizio lascia la famiglia e sventa un furto

Un militare del Nucleo Investigativo di Napoli libero dal servizio passeggiava in via Pioppelle a Santa Maria la Carità, insieme a moglie e figli. L’occhio allenato e l’abitudine a interpretare le anomalie nell’ambiente circostante gli hanno consentito di comprendere che quella donna poco lontano non avesse buone intenzioni. Il suo è un viso nuovo e in quella zona il carabiniere conosce praticamente tutti. Il militare a quel punto non ha detto nulla ai familiari per non spaventarli (“Ho dimenticato il telefono in macchina, torno subito…”) e si è appostato a pochi metri dalla giovane donna, alle spalle.

