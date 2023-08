USIF: EMERGENZA ABITATIVA PER LE FORZE DELL’ORDINE

L’USIF lancia un allarme sull’assenza di politiche alloggiative a favore di coloro che prestano servizio nell’ambito delle Forze dell’Ordine. Questo appello sottolinea l’importanza di affrontare e risolvere la sfida legata alle condizioni abitative del personale, riconoscendo il ruolo cruciale che svolgono nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La nota dell’USIF fornisce un’opportunità per riflettere sulle esigenze di chi dedica la propria vita a garantire la sicurezza della società e pone l’accento sull’importanza di sviluppare politiche e soluzioni che affrontino in modo adeguato questa problematica.

«Il caro-affitti colpisce inesorabilmente gli operatori di polizia.

A Roma i colleghi saranno sfrattati entro settembre dagli alloggi di Montespaccato, a Venezia i canoni di locazione ATER sono stati aumentati raggiungendo anche dei picchi del 300%, in altre città d’Italia la politica alloggiativa a favore degli appartenenti alle Forze dell’ordine è del tutto assente!

Una situazione drammatica e non più sostenibile per chi indossa una divisa, e per le improbabili promesse di chi a vario titolo assicura ai cittadini maggiore sicurezza e legalità nelle città d’Italia.

USIF si schiera a fianco dei colleghi e invita la politica locale e nazionale ad affrontare la questione in termini positivi e propositivi per gli operatori di polizia, ma soprattutto per la collettività. Solo così sarà possibile creare sicurezza e legalità nei territori».

