Modena, spunta un altro video. Carabinieri “Via all’indagine disciplinare. Verifiche interne anche sulle attività di controllo dei superiori”

Un nuovo presunto episodio di violenza da parte di un carabiniere è emerso nei giorni scorsi. Un video amatoriale mostrerebbe il militare, già coinvolto in un caso analogo solo poche settimane fa, colpire un giovane durante un controllo di routine.

Le immagini, la cui datazione esatta rimane al momento incerta, sembrano ritrarre una situazione simile a quella del 13 marzo scorso, quando (pare) lo stesso carabiniere fu ripreso mentre caricava con decisione un 23enne nella gazzella.

L’Arma, “Via all’indagine disciplinare”

«Nei confronti del militare, ritratto in entrambi i video, è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari, ora anche per la seconda vicenda (dopo averlo subito trasferito ad altro incarico), che si è appresa solo ora, ad un anno dall’evento”.

“Si evidenzia che anche in questo caso, come nel precedente, il video, appena avuta conoscenza, è stato trasmesso con tempestività all’autorità giudiziaria – spiegano ancora dal Comando generale di Roma –. Inoltre, sono state immediatamente disposte e sono già in corso verifiche interne per accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente”.

L’Arma rimarca appunto come il militare sia stato subito trasferito ad altro incarico, così come il collega che, la mattina del 13 marzo scorso, si trovava al suo fianco davanti al teatro Storchi. (Anche se nel video il militare aiuta solo il collega a far entrare il giovane nell’auto di servizio).

Nulla tuttavia trapela sugli effettivi antefatti che hanno portato ai due episodi ripresi nei video, né sulle eventuali reazioni o comportamenti oppositivi dei fermati che possano aver preceduto l’intervento muscolare dei militari. Le immagini, infatti, immortalano solo gli attimi concitati dei fermi, senza fornire contesto sugli eventi iniziali.

