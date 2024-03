“Controlli su strada non sempre facili”. Il colonnello dopo l’arresto ripreso nel video: “Le immagini non mostrano tutto, indaghiamo con prudenza”

I Carabinieri di Modena stanno indagando su un video diventato virale negli ultimi giorni che mostrerebbe atti di violenza da parte di un militare dell’Arma nei confronti di un giovane straniero durante un controllo. È quanto ha confermato il colonnello Antonio Caterino, comandante provinciale dei Carabinieri di Modena, spiegando che la vicenda è al vaglio sia dal punto di vista disciplinare che penale. (clicca qui per vedere il video → LINK)

“Stiamo procedendo con la massima prudenza e in piena sintonia con la procura, alla quale riversiamo tutto quello che deve essere riversato in tema di elementi informativi sulla vicenda – ha dichiarato il colonnello Caterino -. Si tratta di un fatto isolato emerso solo grazie al video, su cui ora sono in corso approfondite indagini per ricostruire l’intero contesto e accertare le responsabilità”.

I due militari coinvolti nell’episodio ripreso sono stati nel frattempo spostati ad altri incarichi in attesa che venga fatta piena luce sull’accaduto. “L’Arma adotterà il massimo rigore nell’esame disciplinare della vicenda, qualora dovessero esserci profili di illecito”, ha assicurato il colonnello.

Lavorare per strada non è facile

Lavorare per strada non è sempre facile, soprattutto durante i controlli. “Ci troviamo di fronte persone con vissuti diversi e a volte non collaborative – ha ammesso il colonnello -. Per questo puntiamo molto sulla formazione, insegnando ai nostri carabinieri a gestire anche situazioni critiche nel pieno rispetto della legalità e dei diritti di tutti”. Le indagini proseguono per fare piena chiarezza sul caso che sta facendo discutere.

