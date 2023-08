Revisione dello Strumento Militare: Revisione degli organici ed aumento dei generali e colonnelli all’esame del Parlamento

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. è stato assegnato alle Commissioni Difesa di Camera e Senato per un esame approfondito. Il provvedimento propone diverse modifiche al codice dell’ordinamento militare, con l’obiettivo principale di ridefinire le dotazioni organiche delle Forze armate italiane.

Ecco una panoramica dettagliata delle principali disposizioni contenute nel provvedimento:

Rideterminazione delle Dotazioni Organiche

Una delle modifiche fondamentali è la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e dell’Aeronautica militare. In particolare, il numero di unità è aumentato da 150.000 a 160.000. Questo aumento delle dotazioni organiche riflette la necessità di rafforzare le Forze armate italiane per far fronte alle sfide e alle esigenze moderne.

Esercito italiano da 89.400 a 93.100 unità;

da 89.400 a 93.100 unità; Marina militare da 26.800 a 30.050 unità;

da 26.800 a 30.050 unità; Aeronautica militare da 33.800 a 36.850 unità.

Nuove Ripartizioni delle Dotazioni Organiche

Il provvedimento prevede anche una nuova ripartizione delle dotazioni organiche tra le diverse branche delle Forze armate:

Ufficiali da 18.300 a 20.641 unità: Esercito italiano da 9.000 a 9.800 unità; Marina militare da 4.000 a 4.741 unità; Aeronautica militare da 5.300 a 6.100 unità;

da 18.300 a 20.641 unità: Marescialli da 19.800 a 21.625 unità: Esercito italiano da 6.500 a 6.950 unità; Marina militare da 5.800 a 6.200 unità; Aeronautica militare da 7.500 a 8.475 unità;

da 19.800 a 21.625 unità: Sergenti da 24.200 a 25.034 unità: Esercito italiano da 10.900 a 11.350 unità; Marina militare da 4.450 a 4.834 unità; Aeronautica militare da 8.850 a 8.850 unità (Nessuna Variazione);

da 24.200 a 25.034 unità: Graduati da 57.900 a 59.330 unità: Esercito italiano da 40.000 a 40.000 unità (Nessuna Variazione); Marina militare da 9.350 a 10.505 unità; Aeronautica militare da 8.550 a 8.825 unità;

da 57.900 a 59.330 unità: Volontari in ferma prefissata da 29.800 a 33.370 unità: Esercito italiano da 23.000 a 25.000 unità; Marina militare da 3.200 a 3.770 unità; Aeronautica militare da 3.600 a 4.600 unità;

da 29.800 a 33.370 unità:

Una Crescita Eccessiva dei Gradi di Generale e Colonnello?

La revisione dello strumento militare italiano porterà ad un aumento complessivo delle dotazioni organiche, ma c’è un aspetto che sta emergendo come una nota stonata all’interno di questa nuova sinfonia: l’aumento dei gradi di generale e colonnello. Sebbene una struttura di comando ben definita sia essenziale per qualsiasi forza armata, sembra che questa revisione abbia optato per un’eccessiva proliferazione di generali e colonnelli.

Guardando da vicino i numeri, emergono considerevoli incrementi in tutte e 3 le Forze armate. Nell’Esercito italiano, ad esempio, i generali di corpo d’armata passeranno da 17 a 18, i generali di divisione da 44 a 48 e i generali di brigata da 109 a 117. La Marina militare vedrà un aumento simile, con gli ammiragli di squadra che passeranno da 9 a 10, gli ammiragli di divisione da 23 a 26 e i contrammiragli da 56 a 64. Anche l’Aeronautica militare seguirà questa tendenza, con un aumento dei generali di squadra aerea da 9 a 10, dei generali di divisione aerea da 19 a 22 e dei generali di brigata aerea da 44 a 54. Allo stesso modo, il numero dei colonnelli aumenterà in modo considerevole in tutte e tre le Forze armate, in particolare da 820 a 847 per l’Esercito Italiano, da 455 a 481 per la Marina Militare e da 410 a 436 per l’Aeronautica Militare.

Questo aumento di generali e colonnelli solleva diverse considerazioni. In primo luogo, c’è la preoccupazione che un numero eccessivo di alti ufficiali possa portare ad una gerarchia sovradimensionata, rendendo il processo decisionale più lento e complicato. In un’epoca in cui la flessibilità e la rapidità delle risposte sono fondamentali, un’eccessiva burocrazia gerarchica potrebbe ostacolare l’efficacia delle operazioni militari.

In secondo luogo, vi è il rischio che l’aumento dei gradi di generale e colonnello possa generare una competizione interna per le promozioni. Questo potrebbe influire negativamente sulla cultura organizzativa, portando a un clima in cui gli ufficiali sono più concentrati sulla loro ascesa di carriera che sul bene comune delle Forze armate e sulla sicurezza nazionale.

Infine, c’è il fattore dei costi. Più gradi di alto rango significano più stipendi e risorse allocate. In un contesto in cui l’efficienza delle spese è cruciale, l’aumento del numero di generali e colonnelli potrebbe mettere sotto pressione il bilancio delle Forze armate, potenzialmente a scapito di altri settori essenziali.

In conclusione, mentre la revisione dello strumento militare ha senz’altro l’obiettivo di rafforzare le capacità difensive dell’Italia, l’eccessivo aumento dei gradi di generale e colonnello solleva questioni serie e legittime. Un bilanciamento accurato tra la struttura di comando e le esigenze operative è essenziale per garantire l’efficienza e l’efficacia delle Forze armate nel loro insieme.

