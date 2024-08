Hanno giurato i volontari in ferma iniziale!

Si sono tenute nei giorni scorsi, presso il 235° e 85° reggimento addestramento volontari, le cerimonie di giuramento per il volontari in ferma iniziale del 1° blocco 2024 al termine di un intenso percorso addestrativo. I giuranti, di fronte alle loro Bandiere di Guerra e ai familiari, hanno alzato il braccio, impegnandosi solennemente nei confronti della Repubblica Italiana.​

Donne e uomini che, giunti dal mondo civile non più di due mesi fa, hanno preso coscienza del divenire parte della vita militare a tutto tondo, dall’essere soggetti alla disciplina militare, all’addestramento formale e alla conoscenza di armi e mezzi in dotazione alla Forza Armata. Soprattutto nei loro fieri volti, la consapevolezza di essere divenuti parte di una famiglia che diuturnamente serve la Repubblica in ogni parte del mondo per tutelarne la Costituzione e le leggi.​

Il comandante della Formazione, Specializzazione e dottrina dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carlo Lamanna, nel corso del suo intervento ha detto: “Siate orgogliosi di questo percorso che state facendo e non arrendetevi alle fatiche, non c’è vittoria senza fatica e senza sconfitte, ogni sconfitta è prodromica alle successive vittorie e al successo”.​

Nei prossimi giorni, i Volontari raggiungeranno le Scuole di Specializzazione d’Arma, al fine di poter applicare quanto appreso e approfondire la conoscenza di mezzi e sistemi sempre più digitalizzati dell’Esercito Italiano.​