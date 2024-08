Codice di condotta shock per i poliziotti in Albania: ‘Attenzione alle interazioni con le donne locali. Uomini possono reagire male’

Tra le regole impartite durante il corso di formazione anche quella di evitare nudità in giro, perché gli albanesi sono «un popolo pudico»

Gli albanesi sarebbero «un popolo pudico» che non ama «essere sottovalutato». Ma soprattutto meglio evitare di corteggiare le donne «nei vari contesti e in maniera estemporanea». Sono alcuni dei 14 punti del vademecum consegnato ai 45 agenti della polizia penitenziaria, pronti a partire per Gjader, dove prenderanno servizio dal 20 agosto presso il carcere per migranti dopo l’accordo tra Roma e Tirana. Come riporta Repubblica, durante il corso di formazione agli agenti è stato consegnato un prontuario con diversi suggerimenti per un comportamento che di fatto eviti ogni attrito con la popolazione locale.

Gli albanesi ospitali

Consigli particolari quelli che sono stati rivolti agli agenti, tra cui non mancano anche donne. Il documento si intitola «Vademecum regole deontologiche da osservare in Albania», in cui si spiega che «la popolazione albanese è molto ospitale, ma occorre tenere presente qualche utile accorgimento». Tra questi il primo di approccio generale: «Gli albanesi non amano essere sottovalutati nel senso mai presentarsi con un approccio di superiorità».

La gelosia degli albanesi

Si passa poi alla presunta morale che sarebbe diffusa tra gli abitanti di quella zona dell’Albania, con suggerimenti formulati in modo un po’ criptico: «È un popolo pudico, quindi nudità o vestiario poco sobrio in pubblico non sono graditi». Quindi arriva il consiglio cruciale per gli agenti in missione in cerca di svaghi: «Evitare di corteggiare le donne albanesi nei vari contesti e in maniera estemporanea». Il vademecum spiega anche perché: «Si tratta di una società più conservatrice, specialmente nel Nord del paese. L’uomo che sa o vede la propria donna corteggiata da un altro uomo può reagire in malo modo».

«Attenti a come parlate»

Oltre alla presunta atavica gelosia degli albanesi, agli agenti viene anche ricordato come dovrebbero comportarsi al ristorante o al bar: «La consumazione del caffè non è al bancone ma solo seduti. Nei ristoranti attenersi a quanto previsto nei menu, richieste di cambi non sono gradite». E infine il consiglio per evitare ulteriori figuracce: «Prestare attenzione a come si parla… l’italiano lo conoscono quasi tutti gli albanesi».