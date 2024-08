L’eroe silenzioso: Addio al Sovrintendente De Giulio, il poliziotto che fece tremare la malavita

TRINITAPOLI – Si è spento all’età di 79 anni il Sovrintendente Capo in quiescenza della Polizia di Stato Mauro De Giulio, figura emblematica nella lotta alla criminalità organizzata e Vittima del Dovere. De Giulio è deceduto il 5 agosto presso gli Ospedali Riuniti di Foggia a causa di complicazioni respiratorie legate alla BPCO, aggravata da cause di servizio.

Noto come “uomo del Dr. Achille Serra”, attuale Senatore a vita ed ex Prefetto, De Giulio ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della lotta al crimine in Italia. Il suo curriculum vanta arresti eccellenti come quelli di Renato Vallanzasca, Rosetta Cutolo e Donato Lopez della Banda Cavallero.

Il punto culminante della sua carriera giunse nell’ottobre del 1992, quando affrontò coraggiosamente dodici banditi della mafia foggiana durante un tentativo di rapina a un furgone portavalori sulla Statale Adriatica 16 bis nei pressi di Cerignola. Questo atto di eroismo gli valse l’Encomio Solenne dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ma gli costò anche un grave disturbo post-traumatico da stress.

Negli anni ’90, De Giulio si distinse come uno dei poliziotti più attivi nel contrasto al crimine a Cerignola, guadagnandosi il rispetto e la stima della comunità locale, che ancora oggi lo ricorda con affetto.

I funerali si sono tenuti ieri, 6 agosto, presso la chiesa di S. Anna a Trinitapoli, con la partecipazione di rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, a testimonianza del profondo rispetto per un uomo che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dei cittadini.

La scomparsa di Mauro De Giulio rappresenta una perdita significativa non solo per la sua famiglia e la comunità di Trinitapoli, ma per l’intera nazione, che perde un valoroso servitore dello Stato la cui dedizione e coraggio rimarranno un esempio per le generazioni future.

