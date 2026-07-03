Grave incidente nel Trevigiano, apprensione per il carabiniere Christian Passaro

Sono ore di forte apprensione a Gioi, nel Cilento, per le condizioni di Christian Passaro, giovane carabiniere originario del comune salernitano rimasto coinvolto in un violento incidente stradale nel Trevigiano. Il militare si trovava a bordo di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri insieme a un collega quando l’auto di servizio si è scontrata frontalmente con una BMW.

L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 1 luglio 2026 lungo la strada provinciale 100, nella zona di Montebelluna, al confine con Trevignano, in provincia di Treviso. Secondo quanto riportato da diverse testate, tra cui Sky TG24, lo scontro ha coinvolto una vettura dei Carabinieri e un’auto privata sulla quale viaggiava una famiglia.

La pattuglia era diretta verso il comune di Paese per effettuare rilievi su un’uscita autonoma di un veicolo, episodio che sarebbe stato legato, secondo le prime informazioni disponibili, alle condizioni meteorologiche avverse. Durante il tragitto, però, l’auto di servizio con a bordo i due militari si è scontrata frontalmente con una BMW diretta verso Montebelluna.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il bilancio complessivo è di sei feriti: i due carabinieri a bordo della pattuglia e quattro persone che viaggiavano sull’altra auto, una famiglia composta da due adulti e due figli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, che hanno trasferito i feriti negli ospedali della zona.

Christian Passaro è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni, secondo le informazioni diffuse, sono stabili ma restano gravi. La notizia ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità cilentana, dove il giovane militare è conosciuto e stimato.

Anche il collega che viaggiava con lui è rimasto ferito nello schianto. Dopo l’incidente, secondo quanto riferito da La Città di Salerno, sarebbe riuscito a estrarre dall’abitacolo il compagno rimasto privo di sensi. Inizialmente ricoverato nello stesso ospedale di Treviso, nel pomeriggio di giovedì 2 luglio è stato trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Feriti anche gli occupanti della BMW. Il conducente dell’auto e i suoi due figli hanno riportato traumi a seguito dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni giornalistiche, i componenti della famiglia sono stati assistiti e ricoverati in diversi presidi ospedalieri tra Conegliano e Montebelluna.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, chiamata a ricostruire con precisione le cause dello scontro frontale e le condizioni della carreggiata al momento dell’impatto. Al momento non risultano elementi definitivi sulle responsabilità.

A Gioi, intanto, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Christian Passaro. Il parroco, don Marco Torraca, ha organizzato per la serata di venerdì 3 luglio 2026 alle ore 21 una veglia di preghiera nella Chiesa di San Nicola, per accompagnare con la vicinanza e la preghiera il giovane carabiniere in queste ore delicate.

L’episodio ha colpito profondamente anche il mondo della Difesa e delle Forze dell’Ordine. La vicenda richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi affrontati quotidianamente dagli operatori impegnati nei servizi di emergenza e controllo del territorio. Ulteriori aggiornamenti potranno arrivare nelle prossime ore, in base all’evoluzione del quadro clinico e agli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Per approfondimenti sul comparto sicurezza e difesa è possibile consultare anche InfoDifesa.

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