Un’altra giovane vita spezzata: morto il poliziotto Giuseppe Fragomeni, aveva 26 anni

Lo scontro tra due moto sulla strada della Piccola Sila

Si chiamava Giuseppe Fragomeni, aveva appena 26 anni ed era originario di Siderno. È lui la vittima del grave incidente stradale avvenuto oggi lungo la strada statale 109 Quater “della Piccola Sila”, in provincia di Catanzaro.

Il giovane, poliziotto, ha perso la vita dopo un violento scontro tra due motociclette. L’impatto è stato gravissimo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente al chilometro 8,800

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 8,800, nel territorio comunale di Sorbo San Basile.

La dinamica è ancora da chiarire. Secondo quanto emerso finora, le due moto si sarebbero scontrate per cause in corso di accertamento. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire con precisione cosa sia accaduto in quei momenti.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine. Le ferite riportate da Giuseppe Fragomeni erano però troppo gravi.

Gli operatori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare la tragedia, mentre sono stati avviati i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

Il dolore per una vita spezzata a 26 anni

La morte di Giuseppe Fragomeni lascia sgomenti. Un ragazzo giovane, un poliziotto, una vita ancora tutta davanti, spezzata in pochi istanti lungo una strada della provincia di Catanzaro.

La notizia ha raggiunto anche Siderno, comunità di origine del giovane agente, dove il dolore per la sua scomparsa è profondo.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Resta ora il lavoro degli investigatori, chiamati a ricostruire ogni dettaglio dell’incidente avvenuto sulla SS 109 Quater “della Piccola Sila”.

Le cause dello scontro tra le due motociclette sono ancora in fase di accertamento. Ciò che resta, intanto, è il dolore per la morte di Giuseppe Fragomeni, morto a soli 26 anni in un incidente stradale che ha scosso la provincia di Catanzaro e la comunità di Siderno.

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