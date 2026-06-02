Il Generale Giorgio Toschi, già Comandante generale della Guardia di Finanza, nominato presidente Mediocredito Centrale

Giorgio Toschi, già Comandante generale della Guardia di Finanza, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione di Mediocredito Centrale. La designazione segna l’avvio della nuova governance dell’istituto, chiamata a guidare il gruppo nei prossimi tre esercizi finanziari in una fase indicata come di continuità operativa e consolidamento.

Il nuovo Consiglio di amministrazione di Mediocredito Centrale

Accanto a Giorgio Toschi, il nuovo Consiglio di amministrazione di Mediocredito Centrale è composto da Ferruccio Ferranti, Alessandra Bianchi, Carmela D’Amato, Sandro Donati, Valeria Giancola e Andrea Messuti, nominati nel ruolo di consiglieri.

La nuova composizione del board definisce l’assetto di vertice dell’istituto per il prossimo ciclo di governance, con un mandato destinato a durare tre esercizi finanziari.

Il ruolo di Giorgio Toschi alla guida del board

Nel suo incarico di presidente del Consiglio di amministrazione, Giorgio Toschi sarà chiamato a supervisionare le attività del nuovo board e a supportare gli indirizzi strategici del gruppo.

La sua nomina assume particolare rilievo anche alla luce del profilo istituzionale maturato in precedenza come Comandante generale della Guardia di Finanza, esperienza che lo colloca in una posizione di primo piano nel nuovo assetto di Mediocredito Centrale.

Continuità operativa e consolidamento per Mediocredito Centrale

La nuova governance si insedia in una fase in cui Mediocredito Centrale punta a proseguire lungo una linea di continuità operativa, accompagnando al tempo stesso un percorso di consolidamento delle proprie attività.

Il compito del Consiglio di amministrazione sarà quello di sostenere gli indirizzi strategici del gruppo e contribuire al rafforzamento del ruolo dell’istituto nel sistema finanziario nazionale.

Il profilo di Giorgio Toschi

Giorgio Toschi è stato nominato Comandante Generale della Guardia di Finanza dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2016, succedendo al generale Saverio Capolupo, incarico ricoperto fino al 25 maggio 2019, quando gli è subentrato Giuseppe Zafarana. In precedenza era stato Comandante in Seconda del Corpo. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi istituzionali e accademici di rilievo, con attività legate in particolare a finanza, antiriciclaggio, sicurezza economico-finanziaria e contrasto all’evasione fiscale. È stato docente e direttore di master universitari, autore di studi e pubblicazioni specialistiche, presidente e membro di organismi della Guardia di Finanza e componente di commissioni consultive nazionali e internazionali. Nel 2023 è stato scelto come consulente a titolo gratuito dal ministro e vicepremier Antonio Tajani.

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