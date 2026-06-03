Carabiniere si toglie la vita in caserma: inutili i soccorsi

Tragedia questa mattina in via Maestri del Lavoro d’Italia

Una tragedia ha colpito Varazze nella mattinata di oggi. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Maestri del Lavoro d’Italia, dove un carabiniere in servizio alla stazione cittadina si è tolto la vita.

Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Sul posto 118 e Croce Rossa di Varazze

In via Maestri del Lavoro d’Italia sono intervenute l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Varazze. Per il militare, originario di Biella, non c’era ormai più nulla da fare.

La notizia ha scosso profondamente la comunità varazzina e l’Arma dei Carabinieri, colpita da un lutto improvviso e doloroso.

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Il cordoglio del sindaco Luigi Pierfederici

A esprimere vicinanza alla famiglia, ai colleghi e all’Arma è stato il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, che ha affidato a poche parole il dolore dell’amministrazione comunale.

«Esprimo a nome di tutta l’amministrazione vicinanza alla famiglia, ai colleghi e all’Arma in un momento così tragico, che ha coinvolto la nostra comunità», ha dichiarato il primo cittadino.

Una comunità sotto choc

La morte del carabiniere ha lasciato sgomenta la città. Un episodio drammatico, avvenuto nelle prime ore della mattina, che ha richiamato immediatamente l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Il dolore riguarda non solo i familiari e i colleghi del militare, ma l’intera comunità di Varazze, stretta attorno all’Arma dei Carabinieri in un momento di profondo cordoglio.

Le condoglianze

Alla famiglia, ai colleghi della stazione di Varazze e all’Arma dei Carabinieri vanno le più sentite condoglianze.