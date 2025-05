Frecce tricolori si 'toccano' in volo, un pilota è rimasto ferito

Un incidente aereo è avvenuto a Pantelleria durante uno show delle Frecce Tricolori. Un pilota è rimasto ferito in modo lieve ed è stato dimesso dall’ospedale. L’incidente, hanno spiegato all’Agi i Vigili del fuoco di Trapani, ha riguardato tre velivoli e uno dei tre aerei è poi finito fuori pista. Nello scalo dell’isola è scattato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il pilota, con una sospetta frattura alla gamba. L’aeroporto, che era stato chiuso, è poi stato riaperto. A Pantelleria oggi si svolgeva l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica militare. La base ha aperto i cancelli facendo visitare l’hangar “Nervi”. L’esibizione delle frecce tricolori era prevista per le 14.30.

Il sindaco di Pantelleria: “Collisione in volo tra due aerei”

“Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei” ha commentato il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona. “Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria – ha aggiunto il sindaco – Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito”.