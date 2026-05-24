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Guardia di Finanza, Francesco Mattana nuovo comandante interregionale dell’Italia Sud Occidentale: il passaggio di consegne a Palermo

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Cambio ai vertici delle Fiamme Gialle tra Sicilia e Calabria

Cambio di guardia ai vertici della Guardia di Finanza dell’Italia Sud Occidentale. Si è insediato ufficialmente il generale Francesco Mattana, 61 anni, fiorentino, proveniente dal Comando generale, che assume il ruolo di comandante interregionale prendendo il posto del generale Giuseppe Magliocco.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta oggi nella storica caserma “Giuseppe Cangialosi” di via Cavour, a Palermo, alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro.

Magliocco lascia Palermo e va al comando dell’Italia centrale

Giuseppe Magliocco lascia la guida dell’area interregionale Sicilia-Calabria per assumere il nuovo incarico di comandante interregionale dell’Italia centrale. Nel corso della cerimonia, il generale uscente ha salutato i finanzieri impegnati nei territori siciliano e calabrese, ringraziandoli per “la preziosa attività svolta”.

Magliocco ha sottolineato “l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato efficacemente e senza sosta per contrastare l’illegalità, proteggere l’economia legale e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche”.

Parole che confermano il peso strategico del comando interregionale dell’Italia Sud Occidentale, uno dei fronti più delicati nella lotta ai reati economici, fiscali e alla criminalità organizzata.

Chi è Francesco Mattana: il profilo del nuovo comandante

Il nuovo comandante interregionale Francesco Mattana arriva dal Comando generale della Guardia di Finanza con un curriculum di alto profilo. Sposato e padre di due figli, è laureato in Giurisprudenza, Scienze della sicurezza economico-finanziaria ed Economia e commercio.

Nel suo percorso formativo figurano anche la frequenza del corso superiore presso la Scuola di polizia tributaria e un master universitario in Diritto tributario dell’impresa conseguito alla Bocconi di Milano.

Una nomina che rafforza la linea della continuità operativa e dell’esperienza tecnica ai vertici delle Fiamme Gialle in un territorio considerato cruciale per il contrasto agli illeciti economico-finanziari.

L’augurio del comandante generale Andrea De Gennaro

Nel corso della cerimonia, il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro ha ringraziato Magliocco per “la pregevole azione di comando esercitata” durante il mandato svolto alla guida del comando interregionale.

Allo stesso tempo, De Gennaro ha rivolto un augurio di “buon lavoro” a Francesco Mattana, auspicando che possa raggiungere “ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese”.

Un incarico strategico per il controllo del territorio

Il comando interregionale dell’Italia Sud Occidentale coordina l’attività della Guardia di Finanza in Sicilia e Calabria, territori centrali nelle attività di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi sui fondi pubblici e alle infiltrazioni nell’economia legale.

L’arrivo di Francesco Mattana segna dunque un passaggio significativo negli equilibri operativi delle Fiamme Gialle nel Mezzogiorno, in una fase in cui il controllo della spesa pubblica e la tutela del sistema economico restano priorità assolute per il Corpo.

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