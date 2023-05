Forze Armate, Pensioni e Contratto: il Cocer chiede un confronto urgente con il Ministro della Difesa Crosetto

Il Co.Ce.R interforze ribadisce la sua richiesta d’incontro con il Ministro della Difesa Crosetto per discutere della situazione pensionistica dei militari, una problematica che rappresenta una questione di grande importanza per tutti i membri delle forze armate. La richiesta di un confronto urgente nasce dalla necessità di trovare soluzioni concrete per risolvere il problema del futuro pensionistico, che si prospetta alquanto drammatico per i militari. Nonostante la promessa del Ministro di vedersi con frequenza, il delegato Co.Ce.R Ciavarelli ha evidenziato come siano già passati più di sei mesi dal primo ed ultimo incontro. Si tratta di una situazione che non può più essere trascurata, poiché i militari italiani meritano di avere il rinnovo contrattuale ed una pensione equa e dignitosa, adeguata al loro servizio e al loro impegno per il Paese.

Il Malcontento dei militari

“Il Co.Ce.R., con questa delibera ancora una volta, si vuole porre con serietà, credibilità e concretezza, ma allo stesso con determinazione. Il malcontento che serpeggia non è poco – Antonello Ciavarelli delegato Co.Ce.R Marina .”Basti pensare, tra l’altro, alle enormi difficoltà dei militari a causa della carenza di personale nonché alle situazioni logistiche, proprio in questo momento di crisi internazionale. Sono testimone della condizione degli equipaggi fortemente sotto organico che devono mantenere, mai come oggi, efficiente la flotta. Si spera in un incontro risolutivo nonché nella condivisione dei vertici sulle tematiche oggetto di delibera. In considerazione della sofferente condizione professionale e morale del personale è stata chiesta altresi anche l audizione alle competenti commissioni delle Camere. La delibera di oggi – conclude Ciavarelli – rappresenta una ferma volontà del Co.Ce.R di mantenere costante il doveroso impegno in ogni contesto per tutelare il personale rappresentato.

LA DELIBERA DEL COCER

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI