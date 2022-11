Forze Armate, i dettagli della cerimonia del 4Novembre

Il prossimo 4 Novembre verrà celebrata la ricorrenza per il “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate” . Alle ore 09:00, a Roma, presso l’Altare della Patria in piazza Venezia, il Presidente della Repubblica, On. Prof. Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche dello Stato, dal Ministro della Difesa e dalle autorità militari di vertice, deporrà una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. La cerimonia di piazza Venezia sarà preceduta alle 08.00dall’arrivo, al binario 1 della stazione Termini, del “Treno della Memoria”. Roma è l’ultima tappa della prosecuzione del viaggio del convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquilea alla Capitale. Ad accogliere il treno il Ministro della Difesa Guido Crosetto e l’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato Dott. Luigi Ferraris.