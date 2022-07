Forze Armate e di Polizia: fesi a Luglio, ma una tantum contratto slitta ancora

Il personale delle Forze Armate e di Polizia potrà godere del Fesi 2021 nella busta paga di luglio 2022.

Per chi ha inoltrato la domanda entro il 30 giugno 2022 troverà anche l’eventuale rimborso del modello 730.

Per quanto concerne invece il bonus 200 euro si dovrà attendere l’emissione di un cedolino straordinario. (Per amministrati NOIPA)

Cosa ne è stato dell’una tantum?

Il rimborso una tantum per gli anni 2019-2020-2021, che si aggira intorno ai 350 euro lordi (si ipotizza possa essere di 200 euro netti), non è presente nel cedolino ordinario del mese di luglio, tantomeno ne è previsto uno straordinario per questo mese. Quindi, quando verrà pagata?

Abbiamo ragione di pensare che, a questo punto e allo stato della situazione attuale, l’una tantum per il personale delle Forze armate e di Polizia sarà erogata probabilmente ad agosto.

Cosa è stato caricato nel cedolino di luglio?

Nel cedolino stipendiale di questo mese, in pagamento il 22 luglio 2022 figurano le seguenti voci:

Stipendio (con incrementi salariali come disposto dal rinnovo contrattuale 2019-2021);

Fesi 2021;

Rimborso del modello 730 per chi ha presentato domanda entro il 30 giugno 2022.