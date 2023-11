Ammiraglio Giuseppe De Giorgi nominato consigliere del Ministro della Difesa

In un recente sviluppo nel Ministero della Difesa italiano, l’Ammiraglio di Squadra in riserva Giuseppe De Giorgi è stato nominato Consigliere del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per i rapporti nel settore industriale della Marina Militare Italiana nell’Area Indo-Pacifica. Questa nomina porta a otto il numero totale dei consiglieri di Crosetto.

La decisione, resa nota attraverso un decreto ufficiale, sottolinea l’importanza strategica dell’Area Indo-Pacifica per l’Italia, in particolare nel contesto della cooperazione industriale e militare. L’incarico affidato a De Giorgi, già Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, è volto a rafforzare e sviluppare ulteriormente le relazioni dell’Italia nella regione, cruciale per gli equilibri geopolitici e commerciali globali.

