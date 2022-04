Forze Armate e di Polizia: Costituito il coordinamento interforze per lo studio delle cause di disagio

Una consistente parte delle organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico si è riunita in data 26.04.2022 a Roma per costituire un Coordinamento Interforze, un laboratorio permanente sulle cause di disagio incontrate nella quotidianità da operatori di settori che, con significatività statistica, registra tra le proprie fila drammatici epiloghi suicidari.

Durante la discussione è emersa la volontà di elaborare, attraverso il contributo di tecnici, una piattaforma condivisa di analisi e proposte per sollecitare presso le rispettive amministrazioni e il decisore politico, la presa di coscienza della mancanza di una politica di sostegno ai momenti fondamentali della realizzazione personale e familiare funzionali al benessere psichico del personale.

L’esacerbato verticismo, che interpreta la gerarchia nei rapporti di lavoro secondo schemi rigidi e obsoleti, l’abnorme ricorso allo strumento disciplinare, favorito da impianti normativi anacronistici che non offrono spazio a un contraddittorio equilibrato a scapito della trasparenza, l’utilizzo di strutture alloggiative e lavorative inidonee, portano a rivendicare l’esigenza di allineare i peculiari bisogni delle donne e degli uomini chiamati a sostenere impegni lavorativi atipici e gravosi, attraverso una profonda revisione dei desueti assetti ordinamentali che si rivelano essere uno dei fondamentali ostacoli al riconoscimento di un sistema di relazioni lavorative equilibrato e gratificante.

L’incontro, che fa seguito alla richiesta congiunta inoltrata al Ministero dell’Interno di partecipare ai lavori dell’Osservatorio permanente sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di Polizia, anche attraverso rappresentanti del Coordinamento, ha esplicitato la convergenza di intenti per intervenire propositivamente e in chiave preventiva sulle situazioni logistiche, relazionali e normative che sono causa del disagio che colpisce ed isola quanti attraversano delicate situazioni personali e rimangono privi di una efficace rete di protezione.

Il cammino intrapreso rappresenta una inedita e straordinaria opportunità di incentivare la crescita del livello di democrazia all’interno di Istituzioni dello Stato tradizionalmente vocate alla prevalenza di una prospettiva verticistica, disancorata dall’interesse per i bisogni dei lavoratori, seppure a fronte della specificità riconosciuta dalla legge alle categorie professionali del Comparto.

SINDACATI POLIZIA DI STATO

SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

SAP – Sindacato Autonomo di Polizia

SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

FSP – Federazione Sindacale di Polizia

MOSAP – Movimento Sindacale Autonomo di Polizia

SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA

SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

SINAPPE – Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria

USPP – Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria

FNS CISL – Sindacati Soccorso Pubblico

FP CGIL Polizia Penitenziaria

SINDACATI CARABINIERI

ASSOMIL – Associazione Sindacale Militari

NSC – Nuovo Sindacato Carabinieri

SIULM – Sindacato Unitario Lavoratori Militari

SMAC – Sindacato Militare Arma Carabinieri

SINDACATI GUARDIA DI FINANZA

SIBAS Finanzieri – Sindacato di Base del Comparto Sicurezza Finanzieri

SIM Guardia di Finanza – Sindacato Italiano Militari Guardia di Finanza

SINAFI – Sindacato Nazionale Finanzieri

SINDACATI FORZE ARMATE

SIAMO Esercito – Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito

SILME – Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell’Esercito

SINAG – Sindacato Nazionale Guardiacoste