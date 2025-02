Follia a Como: marocchino prende a pugni un passante e un poliziotto senza motivo

Mattinata movimentata a Como, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato intorno alle 9:00 in zona Quarto Ponte, dopo una segnalazione di aggressione giunta alla centrale operativa della Polizia di Stato.

L’aggressione in via Benzi

Secondo le prime ricostruzioni, un passante stava rientrando a casa quando, senza alcun apparente motivo, è stato colpito con due pugni. Il primo colpo lo ha raggiunto in pieno volto, mentre il secondo è stato parato con il braccio. Sotto shock, la vittima è riuscita a chiedere aiuto e segnalare l’aggressore, che nel frattempo si era allontanato.

All’arrivo degli agenti, il 36enne ha opposto ferma resistenza, spintonando violentemente un poliziotto e facendolo cadere a terra. Bloccato con difficoltà, è stato infine caricato sull’auto di servizio e condotto in questura.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine

Una volta identificato, è emerso che il soggetto aveva alle spalle numerosi precedenti penali, diversi alias e più ordini di espulsione dal territorio nazionale, mai rispettati. Visti i suoi trascorsi e la pericolosità sociale, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate, oltre a essere denunciato per l’aggressione al cittadino.

Entrambe le vittime, il passante e il poliziotto, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Valduce, dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in tre giorni.

L’arresto e il processo per direttissima

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 36enne è stato trattenuto in questura in attesa del processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 11:00. L’episodio riaccende il dibattito sulla gestione della sicurezza urbana e sul tema dell’espulsione degli stranieri con precedenti.

Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia Locale di Como e i carabinieri, continuano a monitorare la situazione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

