Ferito carabiniere, arrestato Elia Del Grande nel Varesotto: bloccato su un’auto rubata

Arrestato nel Varesotto il 50enne evaso dalla casa-lavoro di Alba

Elia Del Grande è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, dopo la fuga avvenuta il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba, nel Cuneese. Il 50enne doveva frequentare la struttura e si era allontanato approfittando di una licenza.

Il fermo mentre era alla guida di una Fiat 500 risultata rubata

Al momento del rintraccio, Del Grande era alla guida di una Fiat 500 risultata rubata al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. Secondo quanto riferito, ha cercato di eludere i controlli dei carabinieri, che sono poi riusciti a bloccarlo.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in carcere su disposizione della Procura di Varese.

Carabiniere ferito durante la cattura

Durante le fasi dell’intervento, un carabiniere della compagnia di Gallarate è rimasto ferito lievemente. Il militare ha riportato ferite non gravi nel corso del blocco del fuggitivo.

Il tentativo di fuga finale lungo la SP 18

Del Grande è stato notato lungo la SP 18 a Varano Borghi, non lontano da Cadrezzate, suo paese natale. Alla vista dei militari, mentre si trovava al volante dell’auto rubata, ha tentato di sottrarsi al controllo fermandosi nella strada di accesso a un’abitazione privata.

Quando il carabiniere si è avvicinato al lato guida, intimando all’uomo di scendere e cercando di sottrargli le chiavi del veicolo, il 50enne avrebbe tentato un’ultima manovra disperata, durante la quale il militare è rimasto ferito in modo lieve.

Il precedente: la condanna per la “strage dei fornai”

Del Grande è indicato come l’autore della “strage dei fornai”, l’omicidio avvenuto nel gennaio 1998 di padre, madre e fratello, che si opponevano al suo matrimonio con una giovane domenicana.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.