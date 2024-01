Cos’è la North American arms LR22, la mini-pistola del deputato Pozzolo usata la notte di Capodanno

È una North American arms LR22 la pistola del deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, da cui è partito il colpo che ha ferito un 31enne la sera di Capodanno. Pozzolo ha ribadito di detenere legalmente la pistola, avendo regolare porto d’armi. Quella al centro della vicenda è una «mini-pistola», del costo poco meno di 500 euro. Viene descritta sui siti specializzati come una delle più riuscite realizzazioni di «miniaturizzazione di un revolver». La pistola, spiegano le schede di settore, «riprende le linee classiche produttive della North American». Si tratta di un’arma dalle dimensioni molto piccole, quindi ideale per la «massima occultabilità», generalmente scelta come seconda orma o «arma da “borsetta” per chi desidera avere una sicurezza in più», recitano ancora i siti specializzati. Viene anche consigliata per i collezionisti, considerando le sue dimensioni contenute e particolari. Nella sezione «sicurezza» del manuale di istruzioni si legge «Tutti i revolver Naa sono dotati di dispositivi multipli di sicurezza per assicurare la massima protezione dagli spari accidentali. In ogni caso, a causa delle ridotte dimensioni delle armi, è necessario prestare la massima cura nel maneggio dell’arma e nel rispetto delle regole base di sicurezza con le armi».

Foto da ontargetmagazine.com

