Falsi controlli e truffa, interdetti quattro poliziotti in servizio a Bitonto

Avrebbero attestato di aver eseguito controlli in realtà mai avvenuti, percependo così indebitamente emolumenti e indennità relativi alla giornata lavorativa. Quattro agenti di polizia in servizio al commissariato di Bitonto sono stati raggiunti da un provvedimento di interdizione per un anno con le accuse di falso e truffa aggravata.

Stando alle indagini, sarebbero state 24 le giornate, tra cui festivi e prefestivi, in cui i registri di servizio sarebbero stati falsificati, nel periodo tra il 2017 e il 2021: secondo le accuse gli agenti avrebbero attestato controlli mai avvenuti su persone sottoposte a misure di prevenzione o inserito dai relativi a posti di controlli in realtà non effettuati. La truffa contestata sarebbe di circa 5mila euro.