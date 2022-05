L’appello per ritrovare Nicola, caporal maggiore dell’Esercito

Appello per cercare una persona scomparsa da Udine, nella giornata di ieri pomeriggio, mercoledì 18 maggio. L’uomo, di 49 anni, si chiama Nicola Agnusdei ed è residente in via Morosina, nella zona di via Cividale. A lanciare l’allarme la compagna che, oltre a denunciare la scomparsa in Questura, ha scritto sui social: È uscito di casa ieri pomeriggio e non è più rientrato. Non ha ne documenti ne cellulare.

L’uomo, caporale maggiore dell’esercito, indossava jeans blu e una polo scura quando si è allontanato da casa. Aveva addosso anche gli occhiali da vista. Alcune persone dichiarano di averlo visto aggirarsi “molto turbato” nella zona del Terminal Nord. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare le autorità.