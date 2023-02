Ex poliziotto con tesserino falso, denunciato. Era stato congedato

Un uomo di 47 anni originario di Rieti che viaggiava su un treno diretto in Italia venerdì pomeriggio, è stato fatto scendere alla stazione di Chiasso dai militari della Guardia di Finanza. L’uomo ha detto di essere un poliziotto, ma quando gli è stato chiesto di mostrare i documenti, ha esibito un tesserino falso. Scoprendo così che si trattava di un investigatore privato ex poliziotto, all’epoca in servizio presso un Ministero di Roma, che nel 2021 era stato prima sospeso e poi congedato.

Tuttavia, aveva ancora con sé la placca e il porta placca originali della sua attività lavorativa, di cui aveva denunciato lo smarrimento, assieme a un tesserino contraffatto. Inoltre, aveva con sé documentazione che è stata sequestrata insieme a tesserino e placca. Il sostituto procuratore Giuseppe Rose ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati con le ipotesi di sostituzione di persona, per l’attribuzione del falso ruolo, e possesso di documenti falsi.

