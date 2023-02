Tragedia in commissariato. Poliziotto accoltellato, il collega spara e uccide l’aggressore

Una tragedia ha sconvolto Napoli, a causa di una lite familiare. Un uomo, dopo aver ferito la madre all’interno della sua abitazione, ha raggiunto l’uomo con cui la donna aveva una relazione, recatosi presso il Commissariato di Vicaria per sporgere denuncia. Qui ha tentato di accoltellarlo alla gola.

Un agente della Polizia presente ha tentato di disarmarlo, ma nella lotta è stato ferito con un coltellata alla gamba. Per salvare la vita dell’agente è stato necessario esplodere un colpo di arma da fuoco diretto alle gambe dell’uomo, che stava per colpirlo con un fendente alla gola.

L’aggressore è stato trasportato presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini, dove è purtroppo deceduto. Il patrigno della vittima e l’agente ferito sono stati medicati ed hanno poi lasciato il nosocomio.Secondo l’agenzia di stampa Agi l’uomo si chiamava Mario Ementato, avrebbe compiuto trent’anni a breve e aveva piccoli precedenti per droga.

