Tragedia in commissariato. Poliziotto indagato per omicidio colposo “Atto Dovuto”

Un tragico evento si è verificato ieri sera a Napoli. Un uomo di 29 anni, Mario Ementato, con precedenti per droga, è deceduto all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Tutto ha avuto inizio nel commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola dopo una lite in famiglia. Il 29enne aveva aggredito la madre con un coltello. Il compagno della donna era andato al commissariato, ma l’uomo lo ha inseguito con un coltello. Un poliziotto è intervenuto e ha cercato di disarmarlo, ma questi ha ferito il poliziotto con una coltellata alla gamba. Un secondo agente ha esploso un colpo di arma da fuoco, colpendo il 29enne alla gamba. La madre è stata trasportata in ospedale in codice verde, mentre il compagno è stato portato in codice giallo al Vecchio Pellegrini. Lì Ementato è deceduto.

La procura parla di un atto dovuto

Il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio colposo.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!