Ex poliziotto aggredito con 10 coltellate, è caccia all’uomo

Un ex poliziotto è stato colpito da dieci fendenti, nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. L’uomo, secondo una prima ricostruzione da parte dei colleghi della Questura, mentre percorreva via Puccini avrebbe avuto un alterco per questioni di viabilità con il conducente di un’altra vettura. In pochi istanti la lite è degenerata e l’ex agente oggi impiegato nei ruoli civili sempre presso la Questura di Frosinone, è rimasto a terra semi cosciente. Soccorso è stato trasferito al ‘Fabrizio Spaziani’ in codice codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto le Volanti della Questura ed i colleghi della Squadra Mobile di Frosinone che insieme alla polizia stradale ed ai carabinieri, stanno cercando l’aggressore.

