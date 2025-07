Estate in divisa: finalmente arriva l’uniforme leggera per l’Esercito Italiano

Una vittoria per il benessere del personale

“Il benessere del personale non è un privilegio, ma un diritto irrinunciabile.”

Con queste parole forti e chiare, ASPMI (Associazione Sindacale Professionisti Militari) apre il comunicato che accompagna una svolta storica nella vita quotidiana di migliaia di militari italiani. Dopo anni di denunce e sollecitazioni, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha emanato una circolare che introduce ufficialmente nel ciclo logistico due nuovi capi estivi: la maglietta tipo polo verde oliva e il berretto tipo baseball.

Finalmente addio al caldo insopportabile in uniforme

La questione è tutt’altro che secondaria: come denuncia da tempo ASPMI, “i nostri colleghi sono costretti a operare nei mesi estivi con capi troppo pesanti e inadatti alle alte temperature”. Una situazione non solo disagevole, ma anche potenzialmente dannosa per la salute e per l’efficienza operativa.

La nuova polo verde oliva, che potrà sostituire la giubba dell’uniforme in servizio e in combattimento, sarà indossabile solo su disposizione del Comandante di Corpo e all’interno delle installazioni militari, sia per attività tecnico-amministrative, sia per le attività equestri. Tuttavia, resta il divieto di indossarla sotto la giubba o con indumenti visibili sotto. Il tutto dovrà essere completato con la cintura verde in fibra poliammidica, parte integrante della dotazione.

Il cappellino tipo baseball: comodo, ma con regole ferree

Il secondo capo introdotto è il berretto tipo baseball, anch’esso verde oliva e, finalmente, adatto al caldo. Potrà essere utilizzato con l’uniforme di servizio e combattimento nella versione servizio, nelle aree addestrative e caserme, durante attività tattico-logistiche o addestrative.

Tuttavia, rimane vietato durante i servizi di vigilanza, l’alzabandiera e le cerimonie, eccetto che per le reclute. Come già previsto per il berrettino in pile invernale, è vietato l’uso a diporto.

Uso operativo su autorizzazione dei Comandi

Un aspetto rilevante e potenzialmente innovativo è che sia la polo sia il cappellino potranno essere usati anche nella versione combattimento durante operazioni o eventi promozionali. Ma attenzione: ciò sarà possibile solo su specifica disposizione dei Comandi di Vertice o degli Alti Comandi responsabili.

In pratica, si apre una breccia per rendere più flessibile e umana la gestione delle uniformi anche in situazioni ad alta visibilità o pressione.

Acquisto autonomo: soluzione tampone, ma inclusiva

La distribuzione ufficiale richiederà tempo, come ogni iter logistico nella pubblica amministrazione. Ma non tutto è fermo: ogni militare potrà acquistare privatamente polo e cappellino purché siano conformi ai modelli approvati.

Una soluzione provvisoria, certo, ma che mette nelle mani dei singoli la possibilità di alleggerire da subito la propria dotazione, in attesa della fornitura istituzionale.

ASPMI: “Non ci fermiamo qui”

ASPMI conclude il comunicato con orgoglio e determinazione:

“Questo risultato dimostra che quando si lavora con costanza e determinazione, anche i problemi apparentemente piccoli ma che incidono enormemente sulla quotidianità del personale possono trovare soluzione.”

E aggiunge:

“Siamo convinti che questo sia solo l’inizio di un percorso di modernizzazione che deve proseguire, per garantire condizioni di lavoro sempre più dignitose e funzionali a chi ogni giorno veste la divisa.”

Un messaggio chiaro a chi governa e amministra le Forze Armate: la cura del personale comincia anche dalla qualità di ciò che indossa.

Un piccolo capo, una grande differenza

Quella che potrebbe sembrare una banale polo verde e un semplice cappellino rappresenta una conquista concreta per chi serve lo Stato ogni giorno, sotto il sole cocente, lontano dai riflettori. Un passo avanti che ha un solo obiettivo: restare efficienti, dignitosi e operativi anche sotto i 40 gradi.

