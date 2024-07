Ritardi nei rimborsi Fogli di Viaggio per militari Marina

Roma – Il Sindacato Nazionale Marina (SI.NA.M.) ha inviato il 6 luglio una nota alle autorità militari per segnalare “pesanti ritardi” nei rimborsi dei Fogli di Viaggio per il personale militare della Marina, che stanno causando “notevoli disagi economici” alle famiglie.

“Si registrano ritardi significativi nella liquidazione dei fogli di viaggio, in particolare per il personale inviato in Temporaneo Imbarco precipuamente nel Nord Italia” denuncia il SI.NA.M., che parla di “disparità di trattamento” tra Marina e Capitanerie di Porto e tra Nord e Sud.

“Le autorizzazioni di Maripers sono di sovente soggette a ritardi e, a volte, i fogli di viaggio vengono rinviati per mancanza di fondi, ma senza notificarli agli interessati” afferma il sindacato. Critica anche la situazione per le Capitanerie di Porto: “Il portale ‘GELCA’ è difatti limitato dalla disponibilità di fondi e dalla discontinuità di funzionamento, non assicurando il rispetto dei termini normativi”.

Il SI.NA.M. chiede quindi “un’attenzione immediata” al problema e una serie di interventi, tra cui “operatività del sistema ‘GELCA’ per tutto l’anno” e “apertura di credito iniziale senza limiti per una pronta liquidazione”. L’obiettivo è “alleviare quanto prima il disagio economico che si riverbera sui bilanci familiari del personale”.