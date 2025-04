È morto Papa Francesco

Le notizie sono ancora frammentarie, ma la notizia è stata ufficializzata dalla Santa Sede: è morto stamane (21 aprile) Papa Francesco.

Negli ultimi mesi il pontefice era stato afflitto da gravi problemi polmonari ed era in riabilitazione dopo un lungo ricovero al Gemelli. Ieri, giorno di Pasqua, era riapparso in piazza San Pietro per una breve preghiera con i fedeli e poi aveva attraversato la piazza con la Papa Mobile.

Negli ultimi mesi il pontefice era stato afflitto da gravi problemi polmonari ed era in riabilitazione dopo un lungo ricovero al Gemelli. Ieri, giorno di Pasqua, era riapparso in piazza San Pietro per una breve preghiera con i fedeli e poi aveva attraversato la piazza con la Papa Mobile.

Questa mattina il decesso, di cui ancora non sono noti i dettagli.

Cordoglio in tutto il mondo al diffondersi della notizia.