Acerra: carabiniere si toglie la vita in caserma

Una tragedia ha scosso ieri mattina la comunità di Acerra e quella di Cervinara. Un carabiniere quarantenne, originario del comune caudino, si è tolto la vita all’interno della caserma dove prestava servizio, usando la pistola d’ordinanza.

Il dolore della famiglia e dei colleghi

Secondo quanto appreso, il dramma si è consumato nelle prime ore della giornata, all’interno della struttura militare di Acerra. Il gesto estremo del militare, padre di due figli, ha lasciato attoniti colleghi e familiari, gettando nel dolore più profondo chi lo conosceva.

Il peso invisibile che si porta sotto l’uniforme

Ancora sconosciute le cause che possano aver spinto il militare a compiere un simile gesto. Nessuna pista è esclusa. La vita sotto l’uniforme sa essere spietata, fatta di pressioni, responsabilità, silenzi che nessuno ascolta. Un mestiere che pretende lucidità e forza, ma che a volte si trasforma in una trincea interiore dalla quale non si riesce a uscire.

Cause ancora da chiarire

Restano ancora ignote le ragioni che possano aver condotto il carabiniere a compiere un atto tanto irreversibile. La salma è al momento custodita presso la morgue del Secondo Policlinico di Napoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I familiari attendono il rilascio del corpo per poter celebrare le esequie.

