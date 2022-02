Le chat tra carabinieri contro i due americani: “Fategli fare la fine di Cucchi”. Arma: avvieremo procedimenti disciplinari

Quello che non sapevamo, e che sarebbe emerso soltanto oggi dalle carte depositate nel processo nei confronti del militare che avrebbe bendato Hjorth, sono i contenuti delle chat circolate quel giorno fra i carabinieri del Nucleo investigativo e altri colleghi, come riporta il Corriere della Sera.

“Li abbiamo presi stiamo venendo al reparto”, scrive un militare nella chat di lavoro e i colleghi commentano: “Ammazzateli di botte”.

Tra le frasi finite all’attenzione del giudice monocratico anche quella di un carabiniere che scrive: “Non mi venite a dire arrestiamoli e basta. Devono prendere le mazzate. Bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli davvero” e altri rispondono: “Bisogna squagliarli nell’acido”.

Per la morte del vicebrigadiere Cerciello Rega i due americani sono stati condannati all’ergastolo nel maggio del 2021 in primo grado.

L’Arma: nella chat toni offensivi ed esecrabili

“L’Arma dei Carabinieri ha testé appreso che, nell’ambito del processo a carico del maresciallo capo Fabio Manganaro, per la vicenda del bendaggio di Gabriele Natale Hjorth, sono stati depositati atti di un consulente esterno della procura relativi a contenuti di alcune chat intercorse tra militari dai toni offensivi ed esecrabili. Non appena gli atti con i nominativi dei militari coinvolti saranno resi disponibili, l’Arma avvierà con immediatezza i conseguenti procedimenti disciplinari per l’adozione di provvedimenti di assoluto rigore”. E’ quanto si legge in un comunicato del Comando generale dei Carabinieri.