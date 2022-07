Due ristoratori italiani trovati morti in Germania: cosa sappiamo

I corpi delle vittime sono stati trovati in un bar della capitale del Baden-Württemberg, nel Sud del Paese. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Indaga la polizia.

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio, la polizia di Stoccarda ha forzato la porta del Bar ‘Valle’ in Geschwister-Scholl-Strasse, gestito dai due ristoratori di origine italiana, entrambi 53enni. Gli agenti, allertati dalla moglie di uno dei due soci, li hanno trovati senza vita con evidenti segni di ferite d’arma da taglio.

#Mitte #BadCannstatt Gestern wurden zwei Männer in einem Gebäude in der Innenstadt, sowie eine Frau in einem Parkhaus in Bad Cannstatt tot aufgefunden. Bislang besteht kein Zusammenhang. Siehe PM’s ▶ https://t.co/YW844NJcik und ▶ https://t.co/qQxqc9MXbi Eure #Polizei #Stuttgart pic.twitter.com/K1YrP00Xee — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) July 12, 2022

Come riporta il quotidiano locale Stuttgarter Zeitung, circolano indiscrezioni secondo cui il delitto sarebbe legato agli ambienti della criminalità organizzata. Le forze dell’ordine, tuttavia, non hanno finora confermato questa ipotesi. Resta comunque da chiarire come sia effettivamente avvenuto il delitto.

La polizia ha rilasciato un comunicato martedì in cui si sostiene che, al momento, non ci sono prove del coinvolgimento di una terza persona nei fatti. Questo elemento, unito al fatto che la porta del locale era chiusa a chiave, lascia ipotizzare che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Uno dei due ristoratori, quindi, avrebbe ucciso il socio per poi togliersi a sua volta la vita.

Le due vittime sono entrambe originarie del Salernitano, una del Cilento e l’altra del Vallo di Diano. La polizia tedesca sta portando avanti le indagini per far luce su quanto accaduto. In settimana dovrebbero essere divulgati i risultati dell’autopsia.