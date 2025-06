Due nuove navi PPA per la Marina Militare: contratto da 700 milioni con Fincantieri

Nuovo ordine per la Marina: due unità multiruolo PPA Light Plus

La Marina Militare italiana ha ordinato due nuovi Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) alla società Fincantieri, che provvederà alla loro costruzione nei cantieri di Riva Trigoso e Muggiano (La Spezia). L’accordo prevede la consegna delle unità tra il 2029 e il 2030.

Il contratto ha un valore di 700 milioni di euro e comprende anche i lavori di riconfigurazione delle due navi precedentemente vendute alla Marina indonesiana, che le nuove unità andranno a sostituire. Entrambe le nuove navi adotteranno la configurazione “Light Plus”, mutuata da quelle cedute al governo di Jakarta.

Caratteristiche tecniche: lunghezza, velocità e dotazioni

Le due nuove unità PPA saranno lunghe 143 metri, con una velocità massima stimata di 31 nodi (circa 57,4 km/h). L’equipaggio previsto sarà composto da 171 persone.

La configurazione Light Plus prevede capacità operative multiruolo, anche in scenari complessi, e l’integrazione di sistemi d’arma ed elettronici forniti da Leonardo, azienda italiana attiva nel settore della difesa e dell’aerospazio.

Contesto: l’accordo tra Italia e Indonesia nel marzo 2024

L’ordine si inserisce in un contesto iniziato nel marzo 2024, quando l’Indonesia ha firmato un contratto da 1,18 miliardi di euro per l’acquisto di due unità PPA in costruzione per la Marina italiana. La cessione ha comportato una ridefinizione del programma navale nazionale, portando alla decisione di ordinare due nuove unità per sostituire quelle destinate a Jakarta.

La pratica di riassegnare a clienti esteri navi già in costruzione per uso nazionale è utilizzata anche in altri ambiti industriali a elevato valore tecnologico. Essa consente di ridurre i tempi di consegna e offrire prodotti con le stesse specifiche previste per le forze armate del paese costruttore.

Precedenti: forniture simili a Egitto e Indonesia

La stessa dinamica si è verificata in altri casi recenti: l’Egitto ha ricevuto due fregate FREMM inizialmente destinate all’Italia, mentre l’Indonesia aveva già acquistato, nel 2021, sei fregate FREMM tramite un accordo commerciale con Fincantieri.

Queste operazioni rientrano in un quadro di cooperazione industriale e strategica tra l’Italia e diversi paesi terzi, attraverso la vendita di piattaforme militari avanzate già in fase avanzata di costruzione o progettazione.

Conclusioni e prospettive

Le due nuove unità PPA, in fase di progettazione e prossima costruzione, si inseriscono all’interno di un più ampio programma di rinnovamento e completamento della flotta italiana, che comprende anche ulteriori sette unità previste nei prossimi anni.

Il contratto con Fincantieri rappresenta un tassello operativo e industriale rilevante, garantendo la continuità dei programmi di approvvigionamento militare, anche a fronte di vendite a clienti esteri. Le unità saranno integrate nel sistema difensivo navale nazionale al completamento dei lavori previsti per il 2030.

