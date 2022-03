Le due false convocazioni per l’arruolamento militare per «combattere al fronte Ucraina – Russia»

Circola online, via Facebook e Whatsapp, un presunto documento del Ministero della Difesa con oggetto «Arruolamento Immediato delle classi: 1970 – 1971 – … – 1980» per «combattere al fronte Ucraina – Russia». In realtà, circolano due versioni del documento, ma risultano entrambi falsi.

Ci risulta un’altra versione, questa volta per le classi dal 1990 al 2003:

Perché sono entrambe false

Nel documento diffuso via Whastapp si legge la firma del Direttore Generale “Paolo Gerometta”. Oltre a non risultare alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità, e in particolar modo la smentita da parte dell’Ufficio Stampa dell’Esercito contattato da Open, bisogna considerare la grossolana impaginazione della carta intestata.

Nel secondo, circolato giorni prima, riporta nell’intestazione «Direzione generale per il personale militare» e la firma «Il Sottocapo di Stato Maggiore Carmine Masiello». Un nome che risulta, ma come riportato dai colleghi di Facta dopo aver contattato il Ministero della Difesa, anche questo documento risulta un falso.

Conclusioni

Non è in corso alcun arruolamento “forzato” per l’esercito Italiano in vista di un intervento durante l’invasione russa in Ucraina. Entrambi i documenti diffusi risultano falsi. (Fact checking Open.online)