Dramma in questura: poliziotto si toglie la vita con l’arma di ordinanza

Un poliziotto si è tolto la vita nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre all’interno della questura di Milano. La drammatica notizia è arrivata attorno alle 16.30. Per l’uomo, un assistente capo della polizia di 42 anni, secondo quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza, non ci sarebbe stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

La tragedia si è consumata, stando a quanto comunicato dai colleghi dell’uomo, all’interno dei garage seminterrati di via Montebello 26 (lato Ufficio Immigrazione). I soccorritori, arrivati con due equipaggi su ambulanza e automedica, non hanno potuto far niente per il 42enne. Il poliziotto avrebbe usato l’arma di servizio ma per capire la dinamica e le cause ci sarà tempo.

Per gli uomini e le donne della Polizia di Stato si tratta della seconda perdita nel giro di pochi mesi. A inizio ottobre si era tolto la vita un vice sovrintendente di 53 anni all’interno della caserma Garibaldi in piazza Sant’Ambrogio. Ora è il momento del silenzio e della riflessione per cercare di prevenire tragedie come queste tra gli integranti delle forze dell’ordine.

Redazione articolo Milano Today