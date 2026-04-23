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Carabinieri

Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vita

Andrea Valenti

SEVESO – Dramma nella caserma dei carabinieri di Seveso, dove nella serata di ieri, 22 aprile, un carabiniere si è tolto la vita.

Secondo quanto emerso, l’uomo, un brigadiere capo di 55 anni in servizio nella caserma, aveva da poco terminato il proprio turno di lavoro quando si è consumata la tragedia.

Il gesto estremo ha sconvolto i presenti nella struttura e colpito profondamente l’intera Arma dei carabinieri. Inutili i tentativi di soccorso messi in atto nell’immediatezza dai presenti.

Al momento non sono note le cause del gesto. La notizia ha gettato nello sconforto i colleghi del militare e le persone che lo conoscevano.

I funerali saranno celebrati venerdì 24 aprile alle 14.30 nella chiesa di Barrucana.

L’Arma si sgretola nel silenzio: quinto suicidio dall’inizio del 2026.

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