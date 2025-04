Da Generale a chairman: L’ex Comandante dei Carabinieri Teo Luzi nominato presidente di Italtel

Rinnovamento ai vertici dell’importante player italiano nel settore ICT, con l’ex Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri che prende il posto di Claudio Calabi. Confermato Carlo Filangieri come Amministratore Delegato con l’obiettivo di implementare la nuova strategia industriale in un contesto di trasformazione digitale sempre più accelerata.

L’Assemblea degli azionisti di Italtel S.p.A. ha ufficializzato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà l’azienda nel triennio 2025-2027. Il rinnovamento della governance rappresenta un elemento chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita in un mercato dell’Information & Communication Technology in continua evoluzione.

Una nuova leadership per affrontare le sfide digitali

La presidenza è stata affidata a Teo Luzi, figura proveniente dal mondo della sicurezza, che subentra a Claudio Calabi portando con sé un importante bagaglio di esperienza nella gestione di infrastrutture complesse. Il nuovo CdA vede la conferma di Carlo Filangieri come Amministratore Delegato e Direttore Generale, ruolo che ricopre dallo scorso febbraio, affiancato da Benedetto Di Salvo nel ruolo di Vicepresidente e da altri componenti di rilievo come Alberto Ferrarini, Leonardo Adessi, Alessandro Albano e Federico Ciccone.

Italtel si posiziona come player internazionale nell’ambito ICT, focalizzandosi sulla progettazione e implementazione di soluzioni digitali all’avanguardia per diversi settori industriali, con l’obiettivo di accompagnare le organizzazioni nel loro percorso di trasformazione digitale.

Visione strategica e impegno per il futuro

Nel suo discorso inaugurale, il presidente Luzi ha sottolineato l’importanza del ruolo di Italtel nello sviluppo tecnologico del Paese: “Assumo la Presidenza con un profondo senso del dovere e un convinto entusiasmo, consapevole del ruolo cruciale che l’azienda ha ricoperto e continua a svolgere nello sviluppo industriale e tecnologico del nostro Paese da oltre un secolo.”

Luzi ha inoltre evidenziato come, in un contesto di crescente digitalizzazione, sia “prioritario il contributo di Italtel nel fornire infrastrutture tecnologiche resilienti e sicure che sono il cuore dell’economia digitale”, ponendo particolare attenzione ai temi della sicurezza delle infrastrutture e dell’accesso universale ai servizi digitali.

Biografia del Presidente Teo Luzi

Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, nato a Cattolica (RN) il 14 novembre 1959, porta in Italtel un’esperienza di altissimo livello maturata in oltre quattro decenni di carriera militare. Laureato in Scienze Politiche, Giurisprudenza e Scienze Internazionali e Diplomatiche, con master in Scienze Strategiche e in Strategia Globale e Sicurezza, Luzi ha ricoperto incarichi di comando per oltre 18 anni.

Durante il suo mandato come Comandante Provinciale di Palermo (2007-2012), ha dato un contributo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata, coordinando importanti operazioni come “Perseo” che ha portato all’arresto di oltre 100 affiliati a Cosa Nostra e al sequestro di beni per un valore superiore ai 500 milioni di euro.

La sua esperienza si estende anche all’ambito internazionale, avendo servito come Capo di Stato Maggiore presso la “Multinational Specialized Unit” in Bosnia & Erzegovina e come responsabile di progetti tecnologici del Programma Operativo Nazionale finanziati dall’Unione Europea. Prima di assumere la presidenza di Italtel, Luzi ha ricoperto il ruolo di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri dal 16 gennaio 2021 al 14 novembre 2024.

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Luzi è un forte sostenitore della tutela ambientale e dell’innovazione nella pubblica amministrazione, aspetti che si allineano perfettamente con la missione di Italtel nel supportare la trasformazione digitale del Paese.

