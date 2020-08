Cuneo, incidente a Castelmagno: 5 morti, quattro sono ragazzi dagli 11 ai 16 anni

Incidente terrificante in provincia di Cuneo con cinque giovani che sono morti a Castelmagno, piccolo comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana (Alpi Cozie meridionali) a circa 1.150 metri di altitudine.

La tragedia è avvenuta in piena notte. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, un Land Rover Defender 130 è uscito di strada. Cinque le vittime accertate dai Vigili del fuoco, sul posto con Carabinieri, 118 e Soccorso alpino.