Crisi di governo: Draghi annuncia le sue dimissioni in Cdm

È terminato dopo appena un quarto d’ora il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Nella riunione il premier Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni. La crisi di governo si è aperta dopo il voto al Senato sul decreto Aiuti, che non ha ricevuto l’appoggio del Movimento 5 stelle. Da destra a sinistra, i partiti hanno chiesto nuove elezioni nel caso in cui fosse venuto a mancare l’appoggio all’esecutivo da parte del partito di Conte. Si attendono ora le indicazioni del presidente della Repubblica.

“Dal mio discorso di insediamento in parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più“. Così il premier Mario Draghi annunciando le sue dimissioni in Consiglio dei ministri, riportano fonti vicine al premier.

“Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico“, ha aggiunto Draghi.”In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche”, ha detto Draghi e poi ha aggiunto: “Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell’interesse di tutti gli Italiani”.

14/07 Mercoledì comunicazioni di Draghi alle Camere Il premier Mario Draghi “mercoledì renderà comunicazioni alle Camere, ce lo ha detto lui stesso dopo aver annunciato le dimissioni”. Lo spiegano all’Adnkronos fonti di governo al termine del Consiglio dei ministri. 18:56

14/07 Terminato il Consiglio dei ministri È terminato dopo appena un quarto d’ora il Consiglio dei ministri riunitosi a Palazzo Chigi, al termine del quale Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni da premier. 18:38

14/07 Draghi: “Rassegnerò le dimissioni questa sera” “Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico”. Così il premier Mario Draghi durante il Consiglio dei ministri. “La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo. In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche”. Il premier ha poi ringraziato i ministri del suo governo per il lavoro svolto: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell’interesse di tutti gli Italiani”.

