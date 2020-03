Coronavirus, ecco la nuova autocertificazione. Scarica il pdf - INFODIFESA

Il ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo modello di autodichiarazione che i cittadini dovranno utilizzare in caso di spostamento.

Nella nuova autocertificazione si dovrà assicurare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto dell’8 marzo 2020 . Ovvero di non essere sottoposti a quarantena e di non essere risultati positivi al Covid 19.

“Il nuovo modello – spiega il Viminale – prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante”.

In questo modo al cittadino non sarà richiesto di allegare fotocopia del documento di identità.

Scarica la nuova autodichiarazione

(clicca in alto a sinistra dopo aver ingrandito il documento)

Restano 4 le motivazioni ammesse per gli spostamenti:

comprovate esigenze lavorative

situazioni di necessità

motivi di salute

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Al 15 marzo erano oltre 114mila per persone controllate, più di 7mila quelle denunciate per violazione del decreto (dati del Ministero).