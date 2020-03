In piena emergenza Coronavirus un Appuntato dell'Arma congedato per i tatuaggi, NSC: "La caccia alle streghe e’ iniziata" - INFODIFESA

“Apprendiamo oggi con sconcerto e stupore che un Appuntato dei Carabinieri è stato congedato a seguito di procedimento disciplinare di Stato. Un delinquente? Una mela marcia da cacciare? Un Carabiniere che ha nuociuto gravemente all’immagine dell’Arma? Niente di tutto questo; E’ stato destituito e sbattuto in mezzo alla strada perché aveva dei tatuaggi visibili in uniforme.” – Così si esprime il Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri Massimiliano Zetti, alla notizia appena giunta tramite il difensore del militare che aggiunge:- “il fatto è che non si tratta di rilievi ad uno sbarbatello in procinto di sostenere un concorso per entrare nell’Arma, che potrebbe essere anche concepito alla luce dei recenti provvedimenti normativi sull’esclusione dai concorsi pubblici per chi esibisce tatuaggi visibili in uniforme, ma di un militare con una consistente anzianità di servizio.

La differenza è lampante. È noto a tutti – anche ai non addetti ai lavori – che i tatuaggi sulla pelle dei militari o delle forze dell’ordine siano un fenomeno diffusissimo (in tutto il mondo) e nessuno ha mai avuto nulla da ridire, anzi, è quasi un tratto distintivo per alcuni reparti d’elite.” – Lo stesso Zetti asserisce che”- “ l’abnormità del procedimento intrapreso che è giunto a questo sconcertante e drammatico epilogo determinando il licenziamento del collega è sotto gli occhi di tutti. Siamo sicuri che in sede giurisdizionale il collega, al quale questo Sindacato esprime la massima solidarietà e sostegno, troverà ristoro e verrà reintegrato nel proprio posto di lavoro data la carenza motivazionale e l’assenza di chiari precetti e divieti sotto il profilo regolamentare.

Ma ci chiediamo allora se analogo procedimento verrà allora avviato nei confronti delle decine e decine di militari in servizio in taluni reparti operativi nei quali il rito del tatuaggio è non solo una tradizione, ma anche un modo per mimetizzarsi tra la gente nel corso di operazioni finalizzate alla repressione della criminalità”.

Se il Comandante dell’Accademia Militare di Modena Gen. Rodolfo Sganga che esibisce un vistoso tatuaggio sull’avambraccio sx, sia mai stato ripreso disciplinarmente, se altri militari dell’Arma, compreso quello che svolge servizio di autista ad un Comandante di Legione debba preoccuparsi oppure egli sarà intoccabile.

Ci chiediamo perché questa caccia alle streghe avviene solamente in un determinato Comando di Corpo dove stiamo seguendo altri casi simili, mente altri 19 Comandanti di Legione tollerano la situazione in quanto consci di una “vacatio legis” sul tema e che riguarda chi li esibisce da 20 anni?

Ci chiediamo se sono questi i problemi che affliggono quel Comandante di Corpo che dedica tutte le sue energie in questa guerra ai tatuati. Una guerra che sarebbe perfino legittimata in presenza di una chiara normativa che ad oggi non esiste. Sicuramente non ci riconosciamo nell’atteggiamento di quel dirigente che sta trascinando l’Arma dei carabinieri in questa “guerra ai tatuati” e dal canto nostro vigileremo affinchè la discrezionalità di cui i comandanti possono beneficiare non si tramuti in arbitrio o ancora peggio in abuso d’ufficio.