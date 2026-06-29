Contratto militari 2025-2027, le sigle sindacali alzano il muro: “Senza risorse e impegni concreti non si firma”

Le APCSM rappresentative della maggioranza del tavolo negoziale non sottoscrivono il rinnovo

Le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari firmatarie della nota diffusa a Roma il 29 giugno 2026 prendono posizione sul rinnovo del contratto di lavoro 2025-2027. Dopo i ripetuti incontri presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, le sigle dichiarano che non sussistono le condizioni per sottoscrivere il rinnovo contrattuale.

Una presa di posizione netta, maturata al termine del confronto negoziale, che coinvolge associazioni rappresentative della maggioranza del tavolo.

Risorse giudicate insufficienti

Al centro della protesta ci sono le risorse economiche stanziate, ritenute insufficienti dalle APCSM per garantire un effettivo recupero del potere d’acquisto del personale militare.

Secondo le associazioni firmatarie, l’attuale quadro economico non consente di dare una risposta adeguata alle esigenze del comparto e non valorizza in modo concreto la specificità dello status militare e dell’impiego del personale delle Forze Armate e dei Corpi rappresentati.

Il nodo non è soltanto economico. Le sigle evidenziano anche l’assenza di risposte concrete sulla previdenza dedicata, tema considerato centrale per rendere il rinnovo contrattuale realmente dignitoso e attuabile.

Chiesto un confronto politico immediato con il Governo

Le APCSM chiedono ora un immediato confronto politico con il Governo, ritenuto necessario per ottenere risposte chiare e accompagnate da adeguate risorse economiche.

L’obiettivo indicato dalle associazioni è duplice: da un lato rendere il contratto 2025-2027 realmente dignitoso, dall’altro rendere effettivamente praticabile la previdenza dedicata.

Nella nota viene inoltre richiamata la necessità di sciogliere i nodi politici legati alle modifiche in materia di relazioni sindacali e di agibilità sindacale, considerate indispensabili dalle organizzazioni firmatarie.

“In assenza di risposte credibili, resta l’indisponibilità alla firma”

La posizione delle associazioni è chiara: senza risposte politiche precise, credibili e in tempi ragionevoli, le APCSM confermano la propria indisponibilità alla firma del contratto.

Le sigle si riservano inoltre di intraprendere ulteriori azioni di rivendicazione a tutela del personale rappresentato, qualora non dovessero arrivare aperture concrete da parte del Governo.

Le sigle firmatarie

La nota è sottoscritta dai Segretari Generali delle seguenti associazioni:

USMIA EI – USMIA MM – USMIA CC – ASPMI – USIC – SAM – SIAMO – SIM MM – SIULM AM – SINAM – SIULM MM – SILF – AMUS – SIAF – USIF – SIAM – LRM.

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