Condannati due finanzieri che in divisa rapinavano le ville: Hanno sporcato l’immagine delle Fiamme Gialle risarcimento di 360mila euro

I rapinatori della «banda delle ville» si facevano passare per finanzieri. Due di loro però finanzieri lo erano davvero, due appuntati. E quindi, quando entravano nelle case in divisa, coi loro distintivi, e con verbali e decreti della magistratura falsificati per simulare ispezioni per evasione fiscale, erano finanzieri nell’aspetto e nel ruolo, che si muovevano però da criminali.

Per quella serie di rapine tra Milano e le province di Bergamo e Brescia, sulle quali arrivarono in convergenza due indagini sia della Guardia di finanza, sia dei carabinieri, la banda accumulò un guadagno di 810 mila euro. La cifra, confermata da sentenze ormai passate in Cassazione, è decisiva per comprendere il maxi risarcimento al quale i due ex militari, a poco meno di una decina d'anni dai reati, sono stati ora condannati dalla Corte dei conti con una sentenza depositata nei giorni scorsi. Dovranno infatti pagare in totale al ministero dell'Economia e al loro vecchio corpo di appartenenza 354.740 euro. Prima di verificare quale sia stato il calcolo, bisogna ripercorrere alcuni passaggi della sentenza.

La «mortificazione» «Grande è stato lo scalpore — spiegano i giudici della Sezione giurisdizionale della Corte per la Lombardia — causato dal fatto che delitti così gravi siano stati commessi proprio da coloro che i crimini dovrebbero prevenirli e contrastarli e, per di più, in associazione con altri delinquenti ("La banda delle ville") con abuso della loro posizione e delle conoscenze delle modalità operative della polizia giudiziaria, con l'utilizzo di segni distintivi della Guardia di finanza, dell'auto di servizio e di provvedimenti dell'autorità giudiziaria contraffatti».

A partire da questa ricostruzione e valutazione, «non vi è dubbio che tali vicende abbiano gravemente menomato l'immagine dell'amministrazione sia all'esterno, tra i cittadini, causando disdoro e vulnerando la fiducia che gli stessi hanno nei confronti della Guardia di finanza, che all'interno dell'amministrazione stessa, per la mortificazione inferta ai colleghi onesti e fedeli al servizio».

Su queste conclusioni, come sempre accade nelle valutazione della Corte di conti, ha pesato il fatto che la notizia sia stata ampiamente riportata dagli organi di informazione, e ciò ha ovviamente avuto un impatto decisivo per valutare appunto il «danno di immagine».