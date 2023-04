Maresciallo rifiuta di indossare la mascherina durante un concorso. A processo per disobbedienza

Un maresciallo dell’Aeronautica 53 enne è stato citato in giudizio davanti al Tribunale Militare di Roma. Il militare aveva rifiutato di indossare la mascherina durante presso il centro di selezione per un’attività concorsuale. Secondo l’avviso di garanzia che gli è stato notificato, il maresciallo avrebbe reiteratamente rifiutato di indossare la mascherina, nonostante le numerose intimazioni a farlo giunte dai suoi superiori, un Luogotenente ed un Tenente Colonnello. L’accusa mossa contro il maresciallo è quella di “disobbedienza aggravata”, con le aggravanti del grado rivestito e del fatto che il reato è stato commesso in presenza di tre o più militari.

LA DIFESA

Il maresciallo ha deciso di difendersi sostenendo che l’emergenza sanitaria era ormai terminata e che le mascherine erano obbligatorie solo in alcuni contesti specifici, come le strutture sanitarie e le residenze per anziani. In quei giorni, inoltre, non si erano registrati casi di Covid né focolai.

Il concorso si è svolto in un hangar molto grande nella zona di Pratica di Mare, con spazi sconfinati. Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo prevedeva la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 entro il 31 marzo 2022. In pratica, dal 30 giugno 2022 non vi erano più restrizioni per i concorsi pubblici relativi all’uso della mascherina.

Secondo la difesa, quindi, il superiore del maresciallo avrebbe dato un ordine illegittimo perché il D.l. 24/2022 prevedeva che, dopo il 30 giugno 2022, per i concorsi pubblici non vi era alcun tipo di restrizione riguardante l’uso della mascherina.

Il maresciallo quel giorno aveva il compito di assistere gli aspiranti cadetti, ma non aveva pensato di indossare una mascherina chirurgica o FFp2. Infatti, il virus sembrava essere alle spalle e la vita era tornata alla normalità, anche se con le dovute precauzioni. Ora Il maresciallo rischia la sospensione dal servizio.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI