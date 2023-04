Comando Generale dei Carabinieri: le nuove nomine di vertice

Il Comando generale dei Carabinieri ha reso pubbliche le nomine dei nuovi incarichi di vertice all’interno dell’organizzazione. Tra i nominati figurano alcuni ufficiali che hanno ottenuto ruoli di grande importanza all’interno dei Carabinieri.

In particolare, il generale Nicola Massimo Masciulli è stato nominato Capo Ufficio Legislativo al Ministro della Difesa e il generale Arturo Guarino è stato designato come Capo del II Reparto. Il generale Luca De Marchis ha invece assunto il ruolo di Capo del V Reparto e il generale Paolo Aceto è stato nominato Capo del VI Reparto.

A Capo della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, è stato assegnato al generale di Divisione Pierangelo Iannotti. Altri ufficiali di alto livello che hanno ottenuto importanti incarichi sono il generale Andrea Taurelli, designato Comandante della Legione Lazio, il generale Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione Lombardia, il generale Stefano Iasson, Comandante della Legione Abruzzo, il generale Luciano Magrini, Comandante del Comando provinciale di Palermo, il generale Pierluigi Solazzo, Comandante del Comando provinciale di Milano e il generale Stefano Pecci, Comandante del Comando Provinciale di Roma.

Queste nomine rappresentano un importante riconoscimento per gli ufficiali dei Carabinieri che hanno dimostrato di possedere capacità e competenze adatte a coprire ruoli di grande responsabilità. Il lavoro svolto da queste persone è fondamentale per garantire la sicurezza del paese e delle persone che lo abitano, oltre che per sviluppare e migliorare l’organizzazione dei Carabinieri.

