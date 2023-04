Ita Airways si ispira alle formalità militari e introduce regole severe per il personale. “In divisa non si mastica la gomma”. Ecco il Galateo

I piloti di Ita Airways, la compagnia aerea di Stato che sta per unirsi a Lufthansa, dovranno rispettare dei severi codici riguardo la loro divisa e il loro aspetto generale. Infatti, la compagnia richiederà che i piloti abbiano sempre un aspetto impeccabile ed elegante in linea con i valori della compagnia.

Questi codici comprendono anche comportamenti pubblici, così come la gestione di barba e capelli, e sono stati imposti per aumentare il rigore nel settore dell’aviazione.

LE REGOLE DI ITA AIRWAYS

Barba e capelli

La barba – stabilisce Ita – “va tenuta rasata o va curata quotidianamente”. Deve essere “ben pettinata, sagomata, non più lunga di 5 millimetri. Il pizzetto deve essere corto e ben curato. I baffi devono essere corti e di foggia classica”.

Divieto assoluto per “il pizzetto senza baffi, la barba senza baffi, la mosca sotto il labbro”.

Capelli

“Vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi. La ricrescita dei capelli tinti non deve essere visibile. Il taglio degli uomini dovrà essere corto e ordinato”.

Il berretto “è complemento imprescindibile dell’Uniforme. A terra, nelle aree pubbliche, va sempre indossato o portato sottobraccio“.

Abbigliamento

Spiega Ita che il personale in uniforme “rappresenta l’immagine dell’azienda: per questo la divisa va indossata in modo ineccepibile in ogni circostanza e luogo”. Ecco come, per i piloti:

– Giacca: va portata “sempre abbottonata” perché componente “imprescindibile” della divisa. E andrebbe portata anche durante le fasi di imbarco, di sbarco e in qualsiasi momento “di relazione con i clienti viaggiatori”.

– Camicia: il “colletto deve sempre essere abbottonato”. Se il pilota non indossa la giacca, deve corredare la camicia di “guaina e spalline”.

– Gilet: qui situazione più traNquilla, “può essere indossato sia con la camicia a maniche lunghe sia con le maniche corte”.

– Pantaloni: “Sempre con la cintura”.

– Impermeabile: mai con il bavero alzato sul collo.

– Scarpe: “Modello classico con tacco, di pelle nera, tomaia liscia, con lacci, senza ornamenti. Possono essere indossati i mocassini modello college liscio, stivaletti tacco basso con zip. Non sono consentite scarpe sportive, anche se di colore nero (es. sneakers)”.

Accessori

– Spilletta: “Va indossata sul bavero sinistro”. Si può portare “esclusivamente il modello fornito dalla Compagnia”.

– Tesserino aziendale: “Va sempre esposto nelle aree aeroportuali. In assenza di cordoncino della Compagnia”, è consentito l’uso di cordoncino di colore blu scuro o nero.

– Orologio: “È consentito se indossato e di dimensioni moderate”. Sono ammessi “orologi di modello sportivo”. Vietati se “dai colori sgargianti, bianchi, fuori misura, tempestati di gemme”.

Divieto assoluto di orecchino per gli uomini. Per le donne, ammesse le “perle bianche classiche o i punto luce dorati o argentati a bottone”, ma non più grandi di un centimetro. “E’ consentito indossare un singolo orecchino a lobo. Non è consentito indossare invece orecchini a cerchio o pendenti”.

Possono essere indossati al massimo 2 anelli sia per la donna che per l’uomo: in oro o argento, di stile tradizionale e dimensioni moderate. Non è consentito indossare gli anelli al pollice; e neanche anelli con pendenti“.

Occhiali

“Gli occhiali da vista o da sole devono avere uno stile professionale e sobrio. Non vanno mai indossati all’interno degli edifici dell’aeroporto. Non vanno indossati sulla testa o appesi agli abiti. Sono consentiti cordoncini reggi-occhiali di colore nero o blu scuro”.

Tatuaggi

“Non sono consentiti piercing visibili sulla lingua, alle sopracciglia, al naso e alle orecchie (eccetto il classico foro ai lobi)” e neppure “tatuaggi visibili o gioielli dentali”.

Il riflettere delle formalità militari nel Codice di Ita Airways: il nuovo trend delle organizzazioni civili

Il Codice di Ita Airways rappresenta un nuovo trend delle organizzazioni civili, che sembrano ispirarsi sempre di più alle regole ferree della vita militare. In un momento in cui le formalità diminuiscono nel mondo militare, le compagnie aeree e altre organizzazioni civili stanno cercando di promuovere maggior rigore all’interno del proprio personale. Il nuovo Codice di Ita Airways è un riflesso della crescente necessità di formalità e rigore all’interno delle organizzazioni civili. Questi cambiamenti traggono ispirazione dalle formalità militari che, sebbene in diminuzione, continuano ad essere un riferimento per molte organizzazioni.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI