Concorso Marescialli Forze armate: bando, requisiti e domanda

Sul portale del Ministero della Difesa, è stato pubblicato il concorso pubblico per il reclutamento di nuove figure da inserire nel Ruolo di Marescialli presso la Marina militare, l’Esercito e l’Aeronautica militare, in servizio nelle categorie:

Specialisti del Sistema di Combattimento

Servizio Sanitario

La selezione avverrà per titoli ed esami. Per partecipare c’è tempo fino al 2 agosto 2021. Vediamo requisiti, come inviare la propria candidatura e calendario delle prove.

Concorso Marescialli: posti disponibili

I concorsi pubblici per il reclutamento dei Marescialli nelle Forze armate sono 3:

12 Marescialli per l’Esercito : concorso pubblico, per titoli ed esami, in servizio permanente con la Specializzazione Sanità;

: concorso pubblico, per titoli ed esami, in servizio permanente con la Specializzazione Sanità; 15 capi di 3^ cl. per la Marina militare : concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta nel ruolo di Specialisti del Sistema di Combattimento/Ricercatori elettronici e Servizio Sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.);

: concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta nel ruolo di Specialisti del Sistema di Combattimento/Ricercatori elettronici e Servizio Sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.); 10 Marescialli per l’Aeronautica militare: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la Categoria Supporto, Specialità Sanità.

Chi può partecipare: i requisiti

Il bando di concorso indica dettagliatamente i requisiti che i candidati devono possedere per partecipare a ciascun bando di concorso.

In ogni caso, è indispensabile:

avere la cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

possedere il titolo di studio indicato tra i requisiti speciali;

possedere l’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

avere i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;

non avere condanne per delitti non colposi (se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare);

condotta incensurabile;

aver riportato esito negativo agli accertamenti per l’abuso di alcool, di sostanze stupefacenti e psicotrope a scopo non terapeutico.

Per partecipare al concorso per Marescialli nelle Forze armate, inoltre, è imposto il limite di età dei 32 anni non compiuti.

I militari in servizio che vogliono partecipare al concorso, oltre ai requisiti indicati, devono soddisfare le caratteristiche seguenti:

non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;

qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso Rapporto Informativo.

Le prove

Le prove del concorso per Marescialli nelle Forze armate sono:

una prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

prove di verifica dell’efficienza fisica;

accertamento psico fisico del candidato;

idoneità attitudinale;

prova orale;

valutazione dei titoli.

Le modalità di espletamento dell’idoneità psico-fisica e la documentazione da produrre sono indicati nelle Appendici al bando.