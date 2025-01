Pubblicato il Bando del Concorso 69 Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2025 (Comparti Ordinario e Aeronavale).

Il Bando del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 69 Allievi Ufficiali del Ruolo Normale – Comparti Ordinario e Aeronavale all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026 è stato pubblicato sul portale InPa il 31 gennaio 2025 e sarà aperto fino alle ore 12.00 del 3 marzo 2025.

POSTI A CONCORSO

Il Concorso Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2025 mette a disposizione 69 posti, così ripartiti:

60 posti destinati al Comparto Ordinario di cui: 1 Posto Riservato ai candidati in possesso dell’attestato di Bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore 1 Posto Riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

destinati al di cui: 9 posti destinati al Comparto Aeronavale di cui: 5 Posti alla specializzazione “pilota militare” 4 Posti alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”

destinati al di cui:

I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.

REQUISITI DEL CONCORSO

Possono partecipare al Concorso 69 Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2025 tutti i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data del 1° gennaio 2025, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007, estremi inclusi.

Al Concorso possono partecipare, inoltre, tutti gli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del Corpo che alla data del 1° gennaio 2025, non abbiano superato il ventottesimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1997 e che, inoltre, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento o, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio.

Altro requisito fondamentale per partecipare al Concorso è quello di possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma) che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2024/2025.

Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.

DOMANDA AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al Concorso 69 Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2025 dovrà essere compilata e inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 3 marzo 2025, esclusivamente online mediante la procedura informatica disponibile sul Portale dei Concorsi Online della Guardia di Finanza, seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato e all’interno del Bando di Concorso.

PROVE DEL CONCORSO

Lo svolgimento del Concorso 69 Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2025 comprende:

a) prova scritta di preselezione (questionario a risposta multipla di cultura generale) – dal 29 febbraio (la banca dati non sarà pubblicata)

b) prova scritta di cultura generale – 15 Marzo

c) prove di efficienza fisica

d) accertamento dell’idoneità psico-fisica

e) accertamento dell’idoneità attitudinale

f) prove orali

g) prove facoltative di una lingua straniera e di informatica

h) valutazione dei titoli

i) visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione “pilota militare”.